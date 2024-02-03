03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
ABONE OL
Kocaeli’de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli'de bulunan bir boya üretim fabrikasının tesisinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

Vali Seddar Yavuz, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA