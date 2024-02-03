Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama: 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını aktaran Tunç, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen deprem soruşturmalarındaki kusur durumuna ilişkin 812 dosyada bilirkişi incelemesi tamamlanmış, 1783 dosyada bilirkişi incelemesi devam etmekte, 1007 dosyada ise işlemler tamamlandıktan sonra bilirkişi heyetine gönderilmesi beklenmektedir. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275'i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir. Asrın felaketinin tüm izlerini silmek için vatandaşlarımızın yaralarını tamamen iyileştirmek için çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun, aynı acıları tekrar yaşatmasın."