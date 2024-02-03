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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in acı günü: Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2024
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in acı günü: Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiği duyurdu.

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