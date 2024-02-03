TOKİ 46 bin deprem konutu ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ 46 bin deprem konutu teslimatı için geri sayım başladı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirilmişti. Yapılan kura sonrası depremzedeler yeni konutlarına kavuşacak. Peki 46 bin deprem konutu ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar…
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında hasar gören ve yıkılan binlerce ev, TOKİ tarafından yeniden inşa edilerek yeni sahiplerine sunulacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını duyurdu. Şehir merkezlerinde 41 bin ve köylerde 5 bin olmak üzere toplamda 46 bin konutun kura çekimine hazır olduğunu belirten Karaloğlu, Şubat ayında gerçekleşecek kura çekimi ile bu konutlara sahip olacak talihlilerin belirleneceğini açıkladı. Yapılan çekilişle birlikte, depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmaları sağlanacak. İşte 46 bin konut kura çekim tarihi ve merak edilen detaylar…
TOKİ 46 BİN DEPREM KONUTU NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kura tarihi ve saati ile ilgili olarak "1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.'' dedi.
BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA
"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuralları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız. Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."
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