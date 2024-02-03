TOKİ 46 bin deprem konutu ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında hasar gören ve yıkılan binlerce ev, TOKİ tarafından yeniden inşa edilerek yeni sahiplerine sunulacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını duyurdu. Şehir merkezlerinde 41 bin ve köylerde 5 bin olmak üzere toplamda 46 bin konutun kura çekimine hazır olduğunu belirten Karaloğlu, Şubat ayında gerçekleşecek kura çekimi ile bu konutlara sahip olacak talihlilerin belirleneceğini açıkladı. Yapılan çekilişle birlikte, depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmaları sağlanacak. İşte 46 bin konut kura çekim tarihi ve merak edilen detaylar…