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Resimdeki 5 nesneyi bulmak için 15 saniyeniz var! IQ'su 160'ın üzerinde olanlar görebiliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2024
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Resimdeki 5 nesneyi bulmak için 15 saniyeniz var! IQ’su 160’ın üzerinde olanlar görebiliyor

Görsel zeka bulmacaları, çeşitli sanatçılar tarafından tasarlanan ilginç ve zorlayıcı deneyimler sunarak sosyal medyada geniş bir ilgi görmektedir. Zeka sınırlarını zorlayan bu bulmaca, sanatçı Dudas tarafından hazırlandı. Bulmacada, civcivler arasına ustalıkla gizlenmiş 5 limonun bulunması gerekiyor ve bu limonları bulabilenlerin yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu iddia ediliyor.

Milyonlarca kişiyi şaşırtan bir optik illüzyon, Gergely Dudas ya da bilinen adıyla Dudolf tarafından hazırlandı. Bu görsel bulmaca, yüzlerce civciv arasına ustaca gizlenmiş beş limonu bulma göreviyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki 15 saniyede resimdeki 5 limonu bulabilir misiniz? Geri sayım başladı...

Bu etkinlik, sadece bir zeka testi olmanın ötesine geçerek aynı zamanda dikkat ve odaklanma becerilerini sınayan eğlenceli bir egzersizdir.

Civcivler ve limonlar arasındaki renk benzerliği ile dikkat çekiyor. Şapka, atkı ve papyon takmış civcivler arasında saklanan bu limonlar, sizi hem şaşırtacak hem de zekanızı test edecek.

Merak edenler için bu zorlu görevi kolaylaştıracak bir ipucu veriyoruz. Civcivlerin arasındaki gizli limonların yerlerini tek tek gösteriyoruz. Bakalım bulmacayı çözebilecek misiniz?

LİMONLARIN YERİ İŞTE BURASI

Yerini merak edenler için civcivlerin arasına saklanmış limonları işaretledik.

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