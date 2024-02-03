İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek? SpaceX'ten flaş açıklama: Ertelendi
SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının en erken 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu. Dönüşün, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.
SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.
Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.
VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.
Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı yayımladı.
Expedition 70 ekibinden söz alan astronot Andreas Mogensen, Ax-3 mürettebatını yoğun ve başarılı görevlerinden dolayı kutlayarak, "Özellikle de Walter, Alper ve Marcus'u ilk uzay uçuşları için tebrik etmek istiyorum. ISS'de sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük bir zevk ve onurdu." dedi.
Ax-3 ekibine istasyondaki katkılarından dolayı teşekkür eden Mogensen, "Umarım burada geçirdiğiniz zamandan keyif almışsınızdır. Sizi ağırlamaktan zevk aldık." ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜZEL FIRSATTI"
Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria da Expedition 70 ekibine teşekkürlerini sunarak, istasyonda geçirdikleri 2 haftanın oldukça yoğun, eğlenceli ve verimli olduğunu belirtti.
Lopez-Alegria, uzay ajanslarının teknolojik ve bilimsel hedeflerine katkıda bulundukları için Ax-3 ekibindeki üyelerle gurur duyduğunu kaydetti.
Misyon üyesi Walter Villadei de Expedition 70 ekibine teşekkür ederek, ekibin iki hafta boyunca çok misafirperver ve destekleyici olduğunu dile getirdi.
Bu yolculuğu mümkün kıldığı için Axiom, İtalyan hava kuvvetleri ve İtalyan hükümetine de teşekkürlerini ileten Villadei, istasyonda olmanın çok güzel bir fırsat olduğunu aktardı.
Ax-3 ekibinden Marcus Wandt da Expedition 70 ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken yoğun geçen iki hafta boyunca iyi arkadaşlar edindiğini ifade etti.
Bu yolculuğu mümkün kılan SpaceX ve NASA'ya da teşekkür eden Wandt, bilimsel hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olan yer ekibine de ayrıca minnettarlığını iletti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." dedi.
"ÜLKEME MİNNETTARIM"
Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, bu ekibin parçası olduğu için gerçekten onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.
Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.
Gezeravcı, 2 hafta boyunca Axiom'da görev alan herkese misyonun her aşamasında Ax-3 ekibine verdikleri destek için teşekkür ederek "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." ifadesini kullandı.
BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM: BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirerek, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi." ifadesini kullandı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!
- Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor
- HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024
- Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?
- 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor! Fenerbahçe'ye mermi gibi kanat
- Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...
- Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Emeklilere maaşa ilave ödeme tutarları artıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nın hesabına Ek zam+ 5.000 TL ikramiye yatacak! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara…
- 1000 kişiye soruldu! Seven de var, nefret eden de... Türkiye'nin en sevilen çorbası açıklandı!
- 5 kayısı ve 1 bardak su o hastalığı bitiriyor! Gece uyumadan önce...
- Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte...
- Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?