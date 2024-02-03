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CHP'li adaydan esnafa akılalmaz vaat! Turist kazıklama sözü verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2024
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CHP’li adaydan esnafa akılalmaz vaat! Turist kazıklama sözü verdi

CHP tarafından Tarsus Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ali Boltaç, esnaf ziyareti sırasında skandal vaatlerde bulundu. İlçeye gelen turistleri nasıl kazıklayacaklarını anlatan Boltaç, "300 TL'ye sattığın ürünleri, yarın turistleri getirdiğim zaman 500 TL'den 600 TL'den satarsın." ifadelerini kullandı.

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