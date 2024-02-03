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Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem! AFAD depremin detaylarını duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Hakkari Yüksekova’da korkutan deprem! AFAD depremin detaylarını duyurdu

Son dakika haberine göre saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD HAKKARİ DEPREMİ DETAYLARI

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