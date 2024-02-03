Adana’da sokak ortasında çatışma! 6 yaralı

Olaya karıştığı öne sürülen bir kişi, yaralamada kullandığı düşünülen tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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