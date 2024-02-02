Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan’ın hayatı ve kariyeri...

YENİ TCMB BAŞKANI DR. FATİH KARAHAN MI OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yerine atanacak isim merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan birçok iddia arasında öne çıkan isim, Fatih Karahan oldu. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler anında haberimizde yer alacak.