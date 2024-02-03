6 Şubat depremi yıldönümünde okullar, kamu kurumları açık olacak mı? 6 Şubat Salı resmi tatil mi, tatil olacak mı?

6 Şubat'ın resmi tatil olup olmayacağı sorusu, depremin yıl dönümü anma törenleri kapsamında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye genelinde, özellikle depremin en çok etkilediği bölgelerde düzenlenecek anma etkinlikleri için 6 Şubat'ın tatil olup olmayacağı hususu gündemi meşgul ediyor. Bu trajik günde hayatını kaybeden 50 binden fazla insan için düzenlenecek anma törenleri, birçok ilde duygu yüklü bir atmosfer oluşturacak.

6 ŞUBAT TATİL OLACAK MI?