6 Şubat depremi yıldönümünde okullar, kamu kurumları açık olacak mı? 6 Şubat Salı resmi tatil mi, tatil olacak mı?
6 Şubat tarihi, ülke genelinde yaşanan büyük depremin yıldönümü olarak anılıyor ve bu tarih, anma törenlerinin yoğun bir şekilde düzenleneceği bir gün haline geliyor. Bu acı verici olayda 50 binden fazla insan hayatını kaybetmişti ve şimdi, depremin yıl dönümünde düzenlenecek olan anma etkinlikleri, bu trajedinin unutulmaması adına büyük önem taşıyor. Toplumun dikkati, bu özel günün nasıl anılacağı ve 6 Şubat'ın resmi tatil olup olmayacağı sorusuna yoğunlaşmış durumda.
6 Şubat'ın resmi tatil olup olmayacağı sorusu, depremin yıl dönümü anma törenleri kapsamında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye genelinde, özellikle depremin en çok etkilediği bölgelerde düzenlenecek anma etkinlikleri için 6 Şubat'ın tatil olup olmayacağı hususu gündemi meşgul ediyor. Bu trajik günde hayatını kaybeden 50 binden fazla insan için düzenlenecek anma törenleri, birçok ilde duygu yüklü bir atmosfer oluşturacak.
6 ŞUBAT TATİL OLACAK MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki 6 Şubat'ın tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.
Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.
Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.
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