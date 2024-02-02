Güldür Güldür'de kahraman gazilerle alay ettiler! Sosyal medyadan tepki yağdı
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı programda sözde "mizah" adı altında gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Skandal skeçte, "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" denilerek kahraman gazilerle alay edildi. Söz konusu skeçe tepki yağarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da haddi aşan skeci kınadığını bildirdi.
Güldür Güldür adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Sözde "mizah" adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri hedef alındı. Skeçe sosyal medyadan tepki yağdı.
"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"
Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN KINAMA: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi.
Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.
"BU SKEÇ AMACINI AŞMIŞTIR"
Skandal skeçe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Güldür Güldür'de yayınlanan skeçe sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal paylaşım sitesi X'te #GüldürGüldürHaddiniBil hastagi açıldı. İşte o tepkilerden bazıları:
Böyle bir şey izlediğime ve orada olanların buna gülebiliyor olduklarına inanamıyorum!
Gazilerimiz onurumuzdur.
Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bu ülkenin onurudur, gururudur. Hiç kimse gazilerimizi şaka malzemesi olarak kullanamaz kendinize gelin haddinizi bilin.
Kaçıncı hatanız haddinizi bilin. Bu ülkenin ekmeğini yiyip sırtından hançerlemeyin...
Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.
Bu vatan için CANINI KANINI vermiş gazilerimizle dalga geçmek sizin ne haddinize?
Bu vatan için gazi olan kahramanlarla alay etmeye nasıl utanmıyorsunuz? Yazıklar olsun size
Gaziler komedi malzemesi yapacağınız değerler değildir, haddinizi bilin
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