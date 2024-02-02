Güldür Güldür’de kahraman gazilerle alay ettiler! Sosyal medyadan tepki yağdı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Güldür Güldür'de yayınlanan skeçe sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal paylaşım sitesi X'te #GüldürGüldürHaddiniBil hastagi açıldı. İşte o tepkilerden bazıları:

Böyle bir şey izlediğime ve orada olanların buna gülebiliyor olduklarına inanamıyorum!

Gazilerimiz onurumuzdur.

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bu ülkenin onurudur, gururudur. Hiç kimse gazilerimizi şaka malzemesi olarak kullanamaz kendinize gelin haddinizi bilin.

Kaçıncı hatanız haddinizi bilin. Bu ülkenin ekmeğini yiyip sırtından hançerlemeyin...

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Bu vatan için CANINI KANINI vermiş gazilerimizle dalga geçmek sizin ne haddinize?

Bu vatan için gazi olan kahramanlarla alay etmeye nasıl utanmıyorsunuz? Yazıklar olsun size

Gaziler komedi malzemesi yapacağınız değerler değildir, haddinizi bilin