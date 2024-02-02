Bursa'da yeğenini çöp evde tutan vicdansız teyze için şaşırtan karar! Türkiye 13 yaşındaki Cem Muhammet'i konuşmuştu
Bursa'da, 13 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Türkiye onu çöp evde bulunan çocuk olarak tanımıştı. Ekipler onu çöpe dönen bir dairenin kilitli odasında bulduğunda yarı baygındı.
Bir sene boyunca teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından alıkonulan Cem, Antalya'da oturan annesinin yanına yollandı.
Burada devlet tarafından koruma altına alındı. Okula başlayıp hayatında yeni bir sayfa açtı. Olay sonrası tutuklanan teyze sorgusunda "Cem'in ihtiyaçlarını ben karşılıyordum.
Bursa'da görev yapan avukat T.P. ile 3-4 ay önce telefonda Cem'in artık büyüdüğünü, beni annesi olarak bildiğini, gerçek annesini artık tanıması gerektiğini, okula başlaması gerektiğini konuştuğum sırada Cem avukatla konuşmamı duydu ve bu tarihe kadar yemek yememeye başladı. Sadece hoşuna giden fast food ürünleri yiyordu.
Olay günü polisler benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek polis merkezine çağırdı. Bende Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. Cem'in bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca Cem kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır.
Benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koşmuştum. Dosyada bulunan fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Çok az miktarı çöptür. Onun dışındaki poşetlerde kendi eşyalarımız bulunmaktadır. Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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