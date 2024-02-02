Bursa’da yeğenini çöp evde tutan vicdansız teyze için şaşırtan karar! Türkiye 13 yaşındaki Cem Muhammet’i konuşmuştu

Olay günü polisler benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek polis merkezine çağırdı. Bende Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. Cem'in bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca Cem kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır.