Yılmaz Ataş kimdir? Bursa Harmancık, İnegöl, İznik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

YILMAZ ATAŞ KİMDİR?

Harmancık Belediye Başkanı

1972 Harmancık doğumlu. İlk, orta tahsilini Harmancık ta, Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde Tamamladı.

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde gerçekleştirdi.

Uzun yıllar Harmancık ta Veteriner Hekimi olarak hizmet verdi.

Aynı zamanda 2 dönem Ak Parti İl Genel meclis üyeliği ve 1 dönem ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Harmancık Belediye Başkanı seçilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALPER TABAN KİMDİR?

1976 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

08 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alper TABAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.

KAĞAN MEHMET USTA KİMDİR?

1966'da Gölcük'te doğdu.1977'de İznik Alparslan İlkokulu'nu, 1983'te İznik Lisesi'ni, 1988'de Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'nu (4 yıllık) bitirdi. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olarak mezun oldu.

31 Mart 2019 yılı yerel Seçimlerinde İznik Halkının teveccühüyle Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kağan Mehmet Usta Evli ve 3 çocuk babasıdır.