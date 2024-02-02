Kamil Turhan kimdir? Bursa Büyükorhan, Gemlik, Gürsu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Bursa Büyükorhan, Gemlik, Gürsu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Bursa ilçe belediye başkan adayları listesi!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları!
BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Bursa'nın ilçe belediye başkan adayları da bugün (2 Şubat 2024) belli oldu.
Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Alinur Aktaş açıklanmıştı.
Büyükorhan: Kamil Turhan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
MUSTAFA IŞIK KİMDİR?
1971 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulu'nda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulu'ndan mezun oldu.
1994 yılında kurmuş olduğu Işık Mobilya Dekorasyon firmasıyla ticaret hayatına atıldı.
2002 yılında Ak Parti Gürsu İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı'nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda da yöneticilik yapmaktadır.
Makamında uğradığı menfur saldırı sonucu 26 Mayıs 2015 tarihinde şehit olan Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına, 1 Haziran 2015 tarihli belediye meclis toplantısında yapılan oylamayla, Işık, Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olan Işık, %63'lük rekor bir oy alarak halkın teveccühüyle Belediye Başkanlığına tekrar seçildi. Gürsu Belediye Başkanlığında 2. Dönemi olan Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak
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