Fatih Camii İmamı kimdir? Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da bulunan Fatih Cami İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cemaatinden bir kişi, bir şüpheli tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte haberin ayrıntıları...
Fatih Camii'nde yatsı namazı öncesi meydana gelen olayda, cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Kurra Hafız Galip Usta kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte haberin ayrıntıları...
SLOGAN ATARAK SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı.
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, İmam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI!
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
SALDIRGAN SABIKALI ÇIKTI
Fatih Camii imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem'i yaralayan saldırgan Ö.S'nin sicilinin temzi olmadığı öğrenildi. Ö.S adlı şahsın bir defa kasten yaralama suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.
Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Öte yandan söz konusu saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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- Fatih Camii İmamı kimdir? Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta sağlık durumu nasıl?
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