Son dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirler arası yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı.
Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.
Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİ GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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