Pazarcık 1 yılda geri döndü! Asrın felaketinde ağır hasar alan ilçede hükümet yaraları sardı

'YENİDEN İNŞA EDİYORUZ'

TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirten Yılmazcan, "Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere. Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı. İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı, onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor. İlçemizde küçük sanayi yoktu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı. 142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek" diye konuştu.