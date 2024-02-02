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Lacivert Dergi'nin yurtdışı buluşmalarına büyük ilgi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Lacivert Dergi’nin yurtdışı buluşmalarına büyük ilgi

Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Yurtdışı Buluşmaları devam ediyor. 2023’te Macaristan, Kosova ve Almanya’da gerçekleşen etkinliğin 2024’teki ilk durağı İtalya ve Malta oldu.

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