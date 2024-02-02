Kırıkkale’de yük treni raydan çıktı devrildi! İstinat duvarı kazası

Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı. Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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