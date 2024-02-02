Kırıkkale'de yük treni raydan çıktı devrildi! İstinat duvarı kazası
Kırıkkale'de bir yük treni istinat duvarının yıkılması sonucu rayların üzerine akan dolgu malzemelerine çarparak raydan çıktı. Tren lokomotifi devrilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kırıkkale'de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı. Olay, Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı. Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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