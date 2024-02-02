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İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Çarpışan iki gemide hasar oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar! Çarpışan iki gemide hasar oluştu

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

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