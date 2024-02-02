Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve kariyeri...

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018 yılları arası ayrılana kadar banka başekonomisti olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2018'de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu. Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

YENİ TCMB BAŞKANI DR. OSMAN CEVDET AKÇAY MI OLACAK?