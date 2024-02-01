İkinci el otomobilde büyük oyun! Fırsatçıların iştahı kabardı

NOTERLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Aracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının "kuzenim" diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.

Sektör yetkilileri yaptığı açıklamada, özellikle son birkaç ayda benzer şekilde dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını vurgulayarak şu bilgileri verdi: