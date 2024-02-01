Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

'YARALARIMIZI BURADA SARDIK'

Sabah'a konuşan kadınlar, fabrikanın kurulmasının ardından yaşamlarının olumlu anlamda nasıl değiştiğini SABAH'a anlattı.

Emine Kır (45): "Depremde yakınlarımı kaybettim. Bizim evimizde de çatlaklar oluştu. Profesyonel anlamda ilk kez burada çalıştım. Çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım için, aileme destek olduğum için. Çocuklarımın istediğini alabilmek de ayrı bir mutluluk veriyor. Depremden sonra açılması biz kadınların istihdama katkı sunması açısından harika bir şey. Tüm kadınlara bir kapı açıldı."

Emine Hatun Tapancı (42): "Depremde büyük bir travma yaşadık. Ama çok şükür bu fabrika sayesinde toparlanma imkânı bulduk. Hem acılarımızı unutuyoruz hem de paramızı kazanıyoruz. Bu yıkımın ardından belediyemizin böyle bir yeri açması da biz kadınlar için bulunmaz bir fırsat oldu."

Sevil Doğanay (25): "Daha önce küçük bir tekstil atölyesinde çalışıyordum. Ancak depremle birlikte orası kapandı. Sonrasında buranın açılması bizi çok mutlu etti. Bunun belediye eliyle yapılması da ayrı bir mutluluk. Burada hem istihdama hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Burada birbirimizin yaralarını sarıyoruz."

'ACILARIMIZIN ARKASINA SIĞINMADIK KENDİ MARKAMIZI ÜRETTİK'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurdukları tekstil fabrikası bünyesinde kendi markalarını oluşturduklarını belirterek, "İlk etapta 60 kadın kardeşimizi istihdam ettik. Zaman geçtikçe siparişlerde artış oldu. Fason üretim yapıyoruz ama kendi markamızı da oluşturduk. Patent başvurusu yaptık. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik. Fabrikamızı tam kapasite haline getirip, istihdamı 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Büyük bir yıkım yaşandı ancak acılarımızın arkasına sığınmadık, üretime katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.