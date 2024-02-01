Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Elbistan'da belediyenin kurduğu tekstil fabrikası, depremzede kadınları yaşama bağladı. Kadınlar hem para kazanıyor hem acılarını unutuyor Tekstil fabrikasında kendi markalarını oluşturarak ihracat yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Gürbüz, "Acılarımıza rağmen durmayıp üretime katkı sağlıyoruz" dedi
Bundan yaklaşık 1 yıl önce 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, yaşamın normale dönmesi için gösterilen çabalar meyvelerini veriyor. Elbistan Belediyesi, binlerce ev ve işyerinin yıkıldığı ilçede, tüm olumsuzluklara rağmen hizmet vermeye, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye eliyle ilçeye tekstil fabrikası kuruldu. Depremden sonra da projelere hız veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların istihdama katkı sunması açısından hayallerindeki tekstil fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da katkıları ile 5 ay önce hayata geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında 60 depremzede kadın çalışıyor. Fabrikada çalışan kadınların kimi depremde evini, kimi ise yakınlarını kaybetmenin acısını yaşamış. 60 kadın el ele verip, tüm acılarını bir kenara koyup üretmeye devam ediyor. Kadınlar fabrika sayesinde hem depremin yaralarını sarıyor hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.
'YARALARIMIZI BURADA SARDIK'
Sabah'a konuşan kadınlar, fabrikanın kurulmasının ardından yaşamlarının olumlu anlamda nasıl değiştiğini SABAH'a anlattı.
Emine Kır (45): "Depremde yakınlarımı kaybettim. Bizim evimizde de çatlaklar oluştu. Profesyonel anlamda ilk kez burada çalıştım. Çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım için, aileme destek olduğum için. Çocuklarımın istediğini alabilmek de ayrı bir mutluluk veriyor. Depremden sonra açılması biz kadınların istihdama katkı sunması açısından harika bir şey. Tüm kadınlara bir kapı açıldı."
Emine Hatun Tapancı (42): "Depremde büyük bir travma yaşadık. Ama çok şükür bu fabrika sayesinde toparlanma imkânı bulduk. Hem acılarımızı unutuyoruz hem de paramızı kazanıyoruz. Bu yıkımın ardından belediyemizin böyle bir yeri açması da biz kadınlar için bulunmaz bir fırsat oldu."
Sevil Doğanay (25): "Daha önce küçük bir tekstil atölyesinde çalışıyordum. Ancak depremle birlikte orası kapandı. Sonrasında buranın açılması bizi çok mutlu etti. Bunun belediye eliyle yapılması da ayrı bir mutluluk. Burada hem istihdama hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Burada birbirimizin yaralarını sarıyoruz."
'ACILARIMIZIN ARKASINA SIĞINMADIK KENDİ MARKAMIZI ÜRETTİK'
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurdukları tekstil fabrikası bünyesinde kendi markalarını oluşturduklarını belirterek, "İlk etapta 60 kadın kardeşimizi istihdam ettik. Zaman geçtikçe siparişlerde artış oldu. Fason üretim yapıyoruz ama kendi markamızı da oluşturduk. Patent başvurusu yaptık. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik. Fabrikamızı tam kapasite haline getirip, istihdamı 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Büyük bir yıkım yaşandı ancak acılarımızın arkasına sığınmadık, üretime katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 1 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: "Öldüğüne hala inanamıyorum"
- THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
- Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden geçti!
- 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!