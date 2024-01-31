Yeni harita yayınladı: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı! İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN 8°C, 15°C

Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,