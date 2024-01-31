Yeni harita yayınladı: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor
Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni kar ve yağmur uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, İstanbul'un yükseklerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul'un yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte il il 31 Ocak hava durumu raporu...
Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken ve İstanbul'un yükseklerinde kar yağışı görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni kar ve yağmur uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul'un yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz Bölgesi, İstanbul, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Kırklareli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Mersinin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 8°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu
DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu
İZMİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu
MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MERSİN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,
İÇ ANADOLU
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -7°C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam ilk saatler Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -5°C, 4°C
Çok bulutlu
DÜZCE -2°C, 8°C
Çok bulutlu
SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 1°C, 7°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Samsun çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT 0°C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -14°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -18°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Diyarbakır haric) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 7°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
31 OCAK ÇARŞAMBA
1 ŞUBAT PERŞEMBE
2 ŞUBAT CUMA
3 ŞUBAT CUMARTESİ
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