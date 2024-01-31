31 Ocak 2024, Çarşamba
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Yeni harita yayınladı: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Yeni harita yayınladı: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı! İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor

Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni kar ve yağmur uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, İstanbul'un yükseklerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul'un yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte il il 31 Ocak hava durumu raporu...

Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken ve İstanbul'un yükseklerinde kar yağışı görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni kar ve yağmur uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul'un yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz Bölgesi, İstanbul, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Kırklareli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Mersinin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 8°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu

MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

İÇ ANADOLU
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, 4°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam ilk saatler Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C
Çok bulutlu

DÜZCE -2°C, 8°C
Çok bulutlu

SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 7°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Samsun çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 9°C
Çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 0°C, 6°C
Çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -14°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -18°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Diyarbakır haric) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 OCAK ÇARŞAMBA



1 ŞUBAT PERŞEMBE




2 ŞUBAT CUMA



3 ŞUBAT CUMARTESİ

MGM’den yeni kar uyarısı MGM'DEN YENİ KAR UYARISI

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