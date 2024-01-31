31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yanlış adam dayağı kamerada! Tek kafayla yere serdi

İstanbul'da yanlış adam dayağı kamerada! Tek kafayla yere serdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
ABONE OL
İstanbul’da yanlış adam dayağı kamerada! Tek kafayla yere serdi

İstanbul Kağıthane'de iki kişi husumetlisi olduğunu sandıkları şahısları karıştırınca dayak yedi. Taraflardan birisi kafa atarak karşısındakini yere sererken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kağıthane'de iki şahıs, geldikleri sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişileri karıştırınca dayak yedi. Şahıslardan birisinin kafa atarak diğerini yere serdiği o kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Edinilen bilgiye göre Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı.

Taraflar arasında sokak ortasında uzun süre sözlü bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmayı burada sürdürdü. Tarafları arkadaşları ayırmak istedi. Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.



TEK KAFAYLA YERE SERİLİNCE KAÇTILAR
Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi.

Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıktı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tek kafayla yere serildi TEK KAFAYLA YERE SERİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA