İstanbul’da yanlış adam dayağı kamerada! Tek kafayla yere serdi

Kağıthane'de iki şahıs, geldikleri sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişileri karıştırınca dayak yedi. Şahıslardan birisinin kafa atarak diğerini yere serdiği o kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.





Edinilen bilgiye göre Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı.