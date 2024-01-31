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İstanbul Kağıthane'de yanlış adam dayağı kamerada! Tek kafayla yere serildi

İHA
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Giriş: 31.01.2024 10:59
Kağıthane’de iki şahıs, geldikleri sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişileri karıştırınca dayak yedi. Şahıslardan birisinin kafa atarak diğerini yere serdiği o kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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