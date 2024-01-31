31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları neler? (Sandık Görevlisi Ücreti 2024)
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy verecek. Yerel seçimlerde sandık başında görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, şartları ve ücret gibi detayları araştırmaya başladı. Peki sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne doğru yaklaşırken, sandık görevlisi başvuru şartları bir kez daha önem kazanıyor. Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Görev almak isteyen kişiler, "Yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı?" sorusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte detayları...
YEREL SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık görevlisi başvuruları henüz başlamamıştır. Başvuruların başlaması, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılacak duyuru ile belirlenecektir. Başvuruların resmi olarak başlaması durumunda, ilgili bilgiler haberimize eklenecektir.
2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.
Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.
İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.
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