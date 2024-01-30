THY’ye büyük onur! 3 ödül birden aldı

Türk Hava Yolları (THY), Airline Economics Aviation'ın "Yılın Anlaşması (global)", "Yılın Jolco Finansmanı" ve "Yılın Sigorta Garantili Finansmanı" ödüllerini almaya hak kazandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, finansal yönetim anlayışı ve mali yapısıyla salgın döneminde dünyanın en başarılı hava yolu şirketleri arasında yer alan, tüm çalışanlarıyla salgın sonrasında en hızlı yükselişi gerçekleştiren THY, finansal kararlarıyla da küresel havacılık endüstrisine öncülük etmeye devam ediyor.

THY, tüm dünyada uçak finansmanı alanında gerçekleştirilen, en yenilikçi ve önde gelen finansman işlemlerinin seçildiği "Airline Economics Aviation 100"ün, Dublin'de düzenlenen 13. ödül töreninde 3 kategoride ödüllendirildi.