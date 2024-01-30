30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da maden ocağında göçük

Kütahya'da maden ocağında göçük

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
Kütahya’da maden ocağında göçük

Kütahya'da faaliyet gösterek bir linyit madeninde göçük meydana geldi. Olayda madende mahsur kalan bir işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA