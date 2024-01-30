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Sevgilisi trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Sevgilisi trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Oğuzhan Emeç, yılbaşı gecesi motosikletiyle kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazadan günler sonra açıklama yapan sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım. Bir yandan iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için elimden geleni yaptım" derken gözyaşlarını tutamadı.

Olay, yılbaşı gecesi İstanbul Beykoz'da yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki elektrik panosuna çarpmıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, kazadan günler sonra ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir ay boyunca Oğuzhan'ın evinde kaldığını, ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

"ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI"

"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.

"SON ANINDA YANINDAYDIM"

Kazanın yaşandığı anlara değinen Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım.

Bir yandan iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için elimden geleni yaptım" derken gözyaşlarını tutamadı.

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