Sevgilisi trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

"ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI"

"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.