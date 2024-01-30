Sevgilisi trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!
İstanbul'da üniversite öğrencisi Oğuzhan Emeç, yılbaşı gecesi motosikletiyle kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazadan günler sonra açıklama yapan sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım. Bir yandan iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için elimden geleni yaptım" derken gözyaşlarını tutamadı.
Olay, yılbaşı gecesi İstanbul Beykoz'da yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki elektrik panosuna çarpmıştı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.
Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, kazadan günler sonra ilk kez açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir ay boyunca Oğuzhan'ın evinde kaldığını, ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.
"ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI"
"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.
"SON ANINDA YANINDAYDIM"
Kazanın yaşandığı anlara değinen Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
- Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? 2024 DİYANET kandil günleri...
- Sandık Görevlisi Ücreti 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...
- Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...
- Aynalı Tahir'in büyük aşkı Sedef'in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...
- GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Bugünün birincisi...
- CZN Burak paylaştığı fotoğraflar hakkında açıklama yaptı! "Görüntüler çok eski..."
- 25 yıllık araştırma sonuçlandı! Cevizin bilinmeyen faydası gün yüzüne çıktı! Günde 5 tane yiyerek...
- Cildinize sürün, farkı görün! Kekik yağının mucizevi faydaları...
- Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...