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İstanbul Havalimanı zirvede yerini aldı! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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İstanbul Havalimanı zirvede yerini aldı! Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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