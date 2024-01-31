Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 DİYANET kandil günleri...
İslam aleminde, Müslümanlar Miraç Kandili'nin ne zaman gerçekleşeceği sorusuna cevap arayışına geçmiştir. "Miraç", kelime anlamıyla yukarı çıkmak veya yükselmek anlamına gelir. İslam inancına göre Miraç, Hz. Peygamber Muhammed'in (s.a.s) Allah'ın huzuruna yükselerek kabul edilmesi mucizesini simgeler. Peki Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre belirlenen kandil tarihleri, müminlerin takvimlerine işlenmeye başladı. Bu yıl Miraç Kandili, Şubat ayında gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen bu özel gece, Müslümanlar için manevi önemi büyük bir ibadet ve dua gecesi olarak biliniyor. Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir?
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Bu sene Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü eda edilecek.
MİRAÇ NE DEMEKTİR?
Miraç kelimesi, "yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelir ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışına denir.
Hadise, Peygamberimiz'in (SAV) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı şeklinde yorumlandığından kaynaklarda yaygınlıkla "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçiyor olsa da Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de ifade edilir.
Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihine denk geliyor.
MİRAÇ GECESİNİN ANLAMI
Miraç olayının iki aşamada meydana geldiği kaynaklarda geçer. Peygamberimiz Efendimiz'in (SAV) bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denir. Bu ayrımın nedeni her iki terimin naslarda geçmesinden kaynaklanır.
Sery (gece vakti yürüme, geceleyin yolculuk yapma) kökünden türemiş isrâ kelimesi, Kur'an'da aynı adlı bir sureye adledilmiştir.
MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ
Miraç gecesi, İslam kültüründe oldukça önemlidir. İnsanlara Allah'ı (CC) hatırlatan, güzel ibadetler yapmaya teşvik eden hayırlı bir gecedir. Bunun yanında Miraç olayı Peygamber Efendimiz (SAV açısından, Müslümanlara Allah'ın (CC) verdiği hediyeler açısından da oldukça önemlidir.
Peygamber Efendimiz'in (SAV) aktardığına göre Miraç'ta bize üç hediye verilir:
İlki, "İstikameti doğru olan, yanlışlarından dönen herkes cennete gidecektir." müjdesidir.
İkincisi namaz ibadetidir. Müslümanların miracı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) "gözümün nuru" olarak nitelediği ibadet olan namaz, Miraç gecesinde bize Müslümanlara farz kılındı. Bu yüzden bilhassa bu mübarek gecede farz namazların ardından kaza namazları ve nafile namazları kılmak önerilir.
Üçüncüsü ise Bakara suresinin son iki ayeti olan "Amenerrasulü" olarak bilinen dua, bu gece Peygamberimiz'e (SAV) indirildi.
Amenerrasulü Okunuşu:
Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u)
Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e)
Amenerrasulü duasının Türkçe meali
Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.
Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ
İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili gününe özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak bu günde ibadet etmek isteyenler oruç tutabilir, Kur'an okuyabilir, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilebilir, kaza ve nafile namazları kılabilir, tefekkürde bulunabilir ve geçmişin muhasebesi yapılabilir.
KANDİL GÜNLERİ 2024
11 Ocak Perşembe - Regaip Kandili
24 Şubat Cumartesi - Berat Kandili
5 Nisan Cuma - Kadir Gecesi
14 Eylül Cumartesi - Mevlid Kandili
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