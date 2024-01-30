İstanbul'da kan donduran olay! Başkasının masasında görünce çılgına döndü
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başka birinin masasında gören şahıs kan döktü. Silahını çeken kişi kadının masasındaki iki gence kurşun yağdırırken, gençlerden biri öldü diğeri ağır yaralandı.
Sarıyer'de iddiaya göre, bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başkasının masasında gören şahıs dehşet saçtı. Silahını çeken şahıs kadının masasındaki 2 genci vurdu. Saldırı sonucu gençlerden biri ölürken, diğeri de ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.
Olay, saat 02.45 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Olay günü gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Adam, gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.
KADINI ADAMLARIN MASASINDA GÖRÜNCE DEHŞET SAÇTI
Burcu S. ile tartışan Yusuf H.'nin arasına masada oturan Y.D. (22) ile Ömer Danış (28) girdi. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Y.D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Y.D.'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.
Bu çerçevede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundan ailesi tarafından teslim alınan Ömer Danış'in cenazesi Arnavutköy'de cenaze namazının kılınmasının ardından uçakla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi.
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