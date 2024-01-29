Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?
Cemil Tugay, hakkındaki detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Tugay'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Cemil Tugay CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?
Cemil Tugay kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Hakkında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönünde ortaya atılan iddaların ardından Tugay'ın hakkındaki detaylar araştırımlaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bu akşam (29 Ocak Pazartesi), gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. İşte konuya ilişkin detaylar...
CEMİL TUGAY KİMDİR?
Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.
1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.
SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU GEÇMİŞİ
2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu.
2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.
2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.
2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.
2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi'nde çalıştı.
2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.
2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.
2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.
2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.
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