Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU GEÇMİŞİ

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu.

2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.