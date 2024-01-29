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Gaziantep'te kan donduran vahşet! Eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı

İHA
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Giriş: 29.01.2024 12:56
Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden Halil Çağlar isimli kişi, çıkan tartışma sonucu eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.
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