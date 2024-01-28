İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Saat verildi: 28 Ocak MGM hava raporu...

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan AKOM'dan Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.