İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat verildi: 28 Ocak MGM hava raporu...
28 Ocak 2024 Pazar günü İstanbul'da hava durumu merakla takip ediliyor. Aynı zamanda, önümüzdeki günlerin İstanbul hava durumu da büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, İstanbul'daki günlük hava durumu tahminlerini öğrenerek günlük aktivitelerini planlamak, seyahatleri için hazırlıklı olmak veya dışarıda geçirecekleri zamanı planlamak istiyor. Peki bugün İstanbul'da kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Ayrıca, bazı illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detayları...
İSTANBUL HAVA DURUMU: KARLI GÜNLER ÖNE ÇIKIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hava durumuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar:
BUGÜN: KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Bugün İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olunmalı.
YARIN (PAZARTESİ): KAR YAĞIŞI
Yarın, pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı olması öngörülüyor. Karla ilgili alınacak önlemlere özen gösterilmeli.
SALI: KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
Salı günü de İstanbul'da karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Seyahat planlarınızı bu duruma göre düzenleyin.
ÇARŞAMBA VE SONRASI: BULUTLU VE YAĞMURLU
Çarşamba gününden itibaren ise karlı havanın yerini bulutlu ve yağmurlu bir atmosfer alacak. Uygun giyim ve ulaşım önlemleri alınmalı.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU: YOĞUN YAĞIŞLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, bazı bölgelerde yoğun yağışlar öngörülmekte. Detaylar şu şekilde:
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ve bazı il çevrelerinde yağışlı bir hava öngörüyor.
Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların etkili olması öngörülüyor.
Özellikle Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sisin yanı sıra buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan AKOM'dan Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
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