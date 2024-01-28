28 Ocak Pazar Santa Maria Kilisesi silahlı saldırı olayı nedir?
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Santa Maria İtalyan Kilisesi, Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırı ile sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda kar maskeli iki kişinin bir ayine katılan bireyi hedef alarak hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı. Bu trajik olay, kilise cemaatini derin bir üzüntüye boğarken, güvenlik birimleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi, Pazar ayini sırasında silahlı saldırıya uğradı. Üzücü haberi alan vatandaşlar gerçeklşen saldırıya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Santa Maria Kilisesine saldırı olayı nedir? İşte son dakika gelişmeleri...
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı.
İstanbul Valisi Davut Gül olaya ilişkin, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralının bulşunmadığını aktardı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
PAZAR AYİNİNE SİLAHLI SALDIRI
Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.
Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
SALDIRGANLAR KİM?
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.
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