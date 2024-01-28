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Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2024
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Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı

Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.

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