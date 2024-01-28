Cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2024 cemre düşme tarihleri

İlk cemre düşme tarihi, havaların ısınmaya başladığı ve kışın etkilerinin azalmaya başladığı bir dönemi müjdeleyecek. İlk cemrenin düşmesi, baharın yaklaştığının ilk belirtisi olarak kabul edilir. Ardından ikinci ve üçüncü cemreler sırasıyla düşerek hava, su ve toprak için bir dönüşümü işaret eder. İkinci cemre düştüğünde hava daha da ısınmaya başlar, üçüncü cemre ise toprağın ısınmasını simgeler. Bu üç aşamalı cemre düşüşü, doğanın uyanışını ve baharın resmi olarak geldiğini müjdeleyen önemli bir gelenektir. Peki cemre ne zaman düşecek?

CEMRE 2024 DÜŞME TARİHLERİ