Cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2024 cemre düşme tarihleri
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ilk cemrenin düşme tarihi merak konusu oldu. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemreler, yüzyıllardır takip edilen bir mevsim takip geleneğine dönüşmüş durumda. Üç cemre olarak kabul edilen bu olay, sıcaklıkların artışını simgeliyor. İlk cemre, geleneksel olarak Şubat ayı içinde düşer.
İlk cemre düşme tarihi, havaların ısınmaya başladığı ve kışın etkilerinin azalmaya başladığı bir dönemi müjdeleyecek. İlk cemrenin düşmesi, baharın yaklaştığının ilk belirtisi olarak kabul edilir. Ardından ikinci ve üçüncü cemreler sırasıyla düşerek hava, su ve toprak için bir dönüşümü işaret eder. İkinci cemre düştüğünde hava daha da ısınmaya başlar, üçüncü cemre ise toprağın ısınmasını simgeler. Bu üç aşamalı cemre düşüşü, doğanın uyanışını ve baharın resmi olarak geldiğini müjdeleyen önemli bir gelenektir. Peki cemre ne zaman düşecek?
CEMRE 2024 DÜŞME TARİHLERİ
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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- Cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2024 cemre düşme tarihleri
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