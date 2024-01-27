Peş peşe uyarılar geldi! MGM haritayı güncelledi: İstanbul için yoğun kar uyarısı...
Meteoroloji yeni hava durumu yaporunu yayımladı. 5 günlük haritada kar yağışının İstanbul dahil birçok bölgede etkili olacağı görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...
Meteoroloji yeni hava durumu yaporunu yayımladı. 5 günlük haritada kar yağışının İstanbul dahil birçok bölgede etkili olacağı görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
5 günlük haritada pazartesi günü Kar yağışının yurt geneline yayılacağı görülüyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
KOCAELİ 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
TEKİRDAĞ 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İzmir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Pazar) öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı
İZMİR 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Pazar) öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Pazar) öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı
MERSİN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
KONYA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
KASTAMONU -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -15°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -12°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -6°C, 2°C
Çok bulutlu
VAN -7°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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