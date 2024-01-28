Pazartesi iş yerleri açık mı, kapalı mı? 29 Ocak 2024 hamile ve engelli çalışanlar idari izinli sayılır mı?
İstanbul'da kar yağışına dair ardı ardına uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önemli bilgilendirmelerde bulundu. AKOM, hafta sonu şehirde beklenen yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olacağını ve pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği konusunda uyardı. Peki pazartesi iş yerleri açık mı, kapalı mı?
29 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen kar yağışı, kamu çalışanları arasında tatil olup olmayacağı sorularını gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşarak 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verirken, İstanbul için özellikle kar uyarısında bulundu. Peki yarın kamu tatil ilan edilir mi, hamile ve engelli çalışanlar idari izinli sayılır mı?
İSTANBUL'DA PAZARTESİ İŞ YERLERİ TATİL Mİ?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla tatil kararı alınmıştı. Ancak 29 Ocak Pazartesi hava durumu şartlarıyla beraber iş yerleri ve kamu kurumları ile ilgili henüz bir karar alınmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bununla beraber İstanbul için de kar uyarısı geldi.
Kasım ayından bu yana yağışlı bir hava hakim sürerken İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Meteoroloji'nin haftalık raporunda beklenen kar yağışı gerçekleşebilir. Raporda 1 hafta boyunca karla karışık yağmur beklenirken Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.
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- Pazartesi iş yerleri açık mı, kapalı mı? 29 Ocak 2024 hamile ve engelli çalışanlar idari izinli sayılır mı?
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