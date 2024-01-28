Pazartesi iş yerleri açık mı, kapalı mı? 29 Ocak 2024 hamile ve engelli çalışanlar idari izinli sayılır mı?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla tatil kararı alınmıştı. Ancak 29 Ocak Pazartesi hava durumu şartlarıyla beraber iş yerleri ve kamu kurumları ile ilgili henüz bir karar alınmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI