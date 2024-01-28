Gayrettepe-Kağıthane metro durakları | Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte durak ve güzergahları...

Gayrettepe Kağıthane metro hattı ile ilgili detaylar resmi kaynaklar tarafından açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'ndaki çalışmaların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Peki Gayrettepe Kağıthane metrosu durakları neler?

GAYRETTEPE-KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?