Gayrettepe-Kağıthane metro durakları | Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte durak ve güzergahları...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir önemli projeye daha imza atıyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda son aşamaya gelinmiş durumda. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya indirecek olan 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabı tamamlanmak üzere. Bu önemli gelişme, Başkan Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni sonrasında ulaşıma açılacak.
Gayrettepe Kağıthane metro hattı ile ilgili detaylar resmi kaynaklar tarafından açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'ndaki çalışmaların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Peki Gayrettepe Kağıthane metrosu durakları neler?
GAYRETTEPE-KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.
Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9'uncu ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" ifadelerini kullandı.
TAKSİM – İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK
Uraloğlu tamamlanan proje ile;
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı' arası seyahat süresinin 30 dakika,
Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika,
Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika,
Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika,
Taksim-Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika,
4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.
(M11) GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI 2024
1- Gayrettepe (↔️ M2 Taksim metrosuna ve Metrobüse aktarma durağı)
2- Kağıthane (↔️ M7 Mecidiyeköy metrosuna aktarma durağı)
3- Hasdal
4- Kemerburgaz
5- Göktürk
6- İhsaniye
7- İstanbul Havalimanı (IST)
METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
İstanbul Havalimanı Metrosu sabah 06:00 gece 24:00 saatleri arasında çalışıyor.
İstanbul Havalimanı Metrosu Çalışma Saatleri:
İstanbul Havalimanı – Gayrettepe (Zincirlikuyu) yönü
İlk Sefer: 06.00 - Son Sefer: 00:00
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı yönü
İlk Sefer: 06:00 - Son Sefer: 00:40
İstanbul Havalimanı Metrosu Sefer sıklığı: 20 dakikada bir
DİĞER METRO HATLARINDAN İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNA GELİŞ
1- Taksim metrosunun Mecidiyeköy istasyonunda M7 Mahmutbey metrosuna geçip, 2 durak sonra Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
2- Mahmutbey'den M7 Mecidiyeköy metrosuna binip Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
3- Edirnekapı Tramvayının KİPTAŞ/Venezia durağında M7 Mecidiyeköy metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
4- Eyüp Alibeyköy Tramvayının Alibeyköy Metro durağında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
5- Metrobüsten Mecidiyeköy durağında inip M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
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- Gayrettepe-Kağıthane metro durakları | Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte durak ve güzergahları...
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