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Tekirdağ’da feci kaza! Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Tekirdağ’da feci kaza! Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte içinde turistlerin de bulunduğu yolcu treni ile beton mikseri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

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