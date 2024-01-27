Tekirdağ’da ışık ihlali faciayı getirdi! 2’si ağır 5 yaralı





Kaza sonucu adete can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray, Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan iki kişinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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