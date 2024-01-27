15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Otomobil alev topuna döndü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan ve zaman zaman patlamalar yaşanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması dolayısıyla köprü trafiğinde ise yoğunluk yaşandı.
Köprüde Ankara istikametinde ilerleyen otomobilden birden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, güvenlik şeridine çektiği aracına yangın tüpüyle müdahalede bulundu.
ARAÇTA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Sürücünün müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, aracın bulunduğu istikamette yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmaları sırasında da araçta küçük çaplı patlamalar oldu.
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