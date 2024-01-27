İstanbul’un muradı! Saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum’dan yardım istedi



Bunun üzerine Kurum, "En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12'sinde, 2'sinde evinize huzurla gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Bütün birimlerle de uyum içerisinde çalışacağız. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin" açıklamasında bulundu.