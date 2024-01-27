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İstanbul'un muradı! Saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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İstanbul’un muradı! Saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum’dan yardım istedi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını hızla sürdürerek sokak sokak gezerek vatandaşın sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Kağıthane’de geçtiğimiz ay gece yarısı kaslı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan yardım istedi. Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, “Saldırgan halen bulunamadı. Ben sokağa çıkamıyorum. Okula gidemiyorum, okul hayatım bitti. Sizden tek ricam destek olmanız” dedi.Kurum, “En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12’sinde, 2’sinde evinize huzurla gideceksiniz” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Kağıthane'de yaptığı esnaf ziyaretinin ardından sokakta yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Sohbet esnasında geçtiğimiz ay Kağıthane'de gece yarısı kasklı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin(20), Murat Kurum'un yanına gelerek gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda yardım istedi.

Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, "Saldırgan halen bulunamadı. Ben sokağa çıkamıyorum. Okula gidemiyorum, okul hayatım bitti. Sizden tek ricam destek olmanız" dedi.


Bunun üzerine Kurum, "En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12'sinde, 2'sinde evinize huzurla gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Bütün birimlerle de uyum içerisinde çalışacağız. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin" açıklamasında bulundu.

Kurum, ziyaretler sonrası buradan ayrıldı.

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