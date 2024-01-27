Usta oyuncu sevenlerini üzdü! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu...
Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinden biri olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Haberi, Tanrıöğen'in rol arkadaşı Ebru Destan sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen, hayranlarını endişelendirdi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in son durumunu da paylaştı. İşte oyuncunun sağlık durumu...
Usta oyuncu dün beyin kanaması geçirdi. Haberi rol arkadaşı Ebru Destan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.
SETTAR TANRIÖĞREN KİMDİR?
22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.
2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.
2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.
2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.
Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.
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- Usta oyuncu sevenlerini üzdü! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu...
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