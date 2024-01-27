İBB adayı Murat Kurum paylaştı: İstanbul’a Siztem gerek

"BU GÜZEL ŞEHİR MİLLETİMİZİN AŞKIDIR, SEVDASIDIR"

Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dikkati çeken Kurum, İstanbul'un iyiliği, doğruluğu, barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan, Eminönü'nden dünyayla buluşturan bir okul olduğunu kaydetti.

Kurum, kentin 571 yıl boyunca hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehir olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Bu güzel şehir milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. Bizce bu şehri yönetmek, aklınla, kalbinle, tüm benliğinle İstanbul'un ruhuna teslim olmaktan geçer. Her sokağına, her yuvasına adanmaktan geçer. İşte biz buradaki dostlarımızla, teşkilatımızla, hep birlikte İstanbul'a adanmış kadrolarız. Milletimizin meydanlarda kurmuş olduğu Cumhur İttifakı'yız. Bizim hareket noktamız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir, AK Parti belediyeciliğidir."

AK Parti belediyeciliğinin 30 yıl önce bir yıldız olarak ilk defa İstanbul'da parladığını belirten Kurum, "İstanbul'un 1994'te başlayan bu parlak ilerleyişi maalesef 2019'da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da şu an bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir ve bu karmaşa bugün bu şehri tamamen sarmış durumdadır." ifadelerini kullandı.