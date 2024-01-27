İBB adayı Murat Kurum paylaştı: İstanbul'a Siztem gerek
AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın ortak İBB adayı olarak gösterilen Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul'a Siztem Gerek" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Kurum'un İstanbul'u gezdiği ve halkla kucaklaştığı görüntülerin yer aldığı videoda, "Kol kola, gönül gönüle olmak gerek. İstanbul'a sen gerek, biz siz gerek, İstanbul'a SİZTEM gerek." denildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medyadan, "İstanbul'a Siztem Gerek #Siztemİstanbul" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
Kurum'un İstanbul'u karış karış gezdiği ve halkla kucaklaştığı görüntülere yer verilen videoda şu ifadelere yer verildi:
Söz konusu İstanbul'sa kıymet bilerek, gönül vererek, gece gündüz çalışmak gerek.
Bahanesiz yönetim, risksiz yuvalar, stressiz ulaşım gerek.
Kedersiz gönüller için emsalsiz bir gayret gerek.
Kol kola, gönül gönüle olmak gerek. İstanbul'a sen gerek, biz siz gerek, İstanbul'a SİZTEM gerek.
SİZTEM İSTANBUL NEDİR?
Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde 25 Ocak'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, hazırladıkları "Siztem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla, ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şu anda toplu ulaşımda kara yolunun ağırlığı yüzde 72'lerde. Raylı sistemlerin payı yüzde 26'larda. Deniz yoluna ise baktığınızda maalesef hala yüzde 2 seviyesinde. İşte 2029 hedefimiz, kara yolunun payını yüzde 60'a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkaracak, deniz yolu seviyesini de yüzde 3'e çıkaracağız." dedi.
Kurum, bu toplantıyla İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyeceklerini, 2034'ün, 2053'ün büyük adımlarını, çözümü, özveriyi, umudu konuşacaklarını söyledi.
"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" için heyecanla, coşkuyla bir araya geldiklerini dile getiren Kurum, "İstanbul vizyonu, ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişini sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin, sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Yediden yetmişe tüm İstanbulluların vizyonudur. Ben hepinize bu şehr-i İstanbul'da yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlatacak olan 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum." diye konuştu.
"BU GÜZEL ŞEHİR MİLLETİMİZİN AŞKIDIR, SEVDASIDIR"
Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dikkati çeken Kurum, İstanbul'un iyiliği, doğruluğu, barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan, Eminönü'nden dünyayla buluşturan bir okul olduğunu kaydetti.
Kurum, kentin 571 yıl boyunca hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehir olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Bu güzel şehir milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. Bizce bu şehri yönetmek, aklınla, kalbinle, tüm benliğinle İstanbul'un ruhuna teslim olmaktan geçer. Her sokağına, her yuvasına adanmaktan geçer. İşte biz buradaki dostlarımızla, teşkilatımızla, hep birlikte İstanbul'a adanmış kadrolarız. Milletimizin meydanlarda kurmuş olduğu Cumhur İttifakı'yız. Bizim hareket noktamız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir, AK Parti belediyeciliğidir."
AK Parti belediyeciliğinin 30 yıl önce bir yıldız olarak ilk defa İstanbul'da parladığını belirten Kurum, "İstanbul'un 1994'te başlayan bu parlak ilerleyişi maalesef 2019'da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da şu an bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir ve bu karmaşa bugün bu şehri tamamen sarmış durumdadır." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'UN YILDIZINI YENİDEN PARLATACAK YÖNETİM YAKLAŞIMININ ADI SİZTEM İSTANBUL"
Murat Kurum, İstanbul'un çaresiz olmadığını vurgulayarak, "Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren, insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, siz İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
İstanbul'un yıldızını yeniden parlatacak bu yönetim yaklaşımının adının "Siztem İstanbul" olduğunu açıklayan Kurum, şöyle devam etti: "Siztem İstanbul'un merkezinde sadece siz varsınız. Ben sorumluluğunu üstlendiğim tüm görevlerde hep şunu gördüm. Şehir insanı dönüştürürken, insan da şehri dönüştürür. Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İşte biz bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak çözümlerimizi 'Siztem İstanbul'un 4 boyutuyla açıklayacağız. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz, dertsiz bir sosyal yaşam sunacağız. Bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım benimseyeceğiz. İstanbul için kesintisiz zamanı, sistemli çözümlerle ortaya koyacağız ve tüm ekibimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız."
"TRAFİK ÇİLESİ ÖMRÜMÜZDEN TAM 3,5 YIL ALIYOR"
İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlara değinen Kurum, "Sizlere uğraştıran değil ulaşan bir İstanbul vadediyoruz. Çünkü bugün İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden tam 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte yıpranıyoruz, zaman kaybediyoruz, enerjimizi yitiriyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vakti artık ailemize, sevdiklerimize, işimize, en çok da kendimize ayırmak istiyoruz. Ama önümüzde trafik çilesi denilen bir engel var." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğunun bugün yüzde 64'e yükseldiğini, zirve saatlerde bu yoğunluğun yüzde 90'ları bile aştığını kaydederek, "2019'daki ortalama trafik hızı saat başına 60 kilometreyken bugün saat başına sadece 42 kilometre ilerleyebiliyoruz." şeklinde konuştu.
Bu konuda bütün İstanbulluların sorduğu ortak sorunun "Bu kötü gidişin sebebi nedir?" olduğunu aktaran Kurum, "Sebep mevcut yönetimin ihmalkarlığıdır, iş bilmezliğidir, duyarsızlığıdır." dedi.
Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadi gelin hep beraber hatırlayalım. 5 yılda bize ne söz verdiler? 230 kilometre metro yapma sözü verdiler. Bırakın bu sözü yerine getirmeyi 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının 3'ünün de yapımını durdurdular. 'Biz açtık' dediler. Boy boy reklamlarını bile yaptılar ama açtık dedikleri 47,3 kilometrelik metro hattının gerçekte sadece 8 kilometresini bile zor yapabildiler. Durmadılar. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. Daha da vahimi ne biliyor musunuz? İptal ettikleri yetmezmiş gibi kazısı yapılan, temelleri atılan alanlarımıza, metro şantiyelerimize kamyon kamyon hafriyat döktüler. İşte bütün dünyanın imrendiği Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz. Bu niteliksiz yönetim hastanemizin yolunu yapmaktan bile imtina etti."
Dolmabahçe-Levazım Tünel projesine de işaret eden Kurum, "Büyükdere Caddesi'ndeki trafik yükünü azaltacak bu güzel projeyi bile iptal ettiler. İnanın, örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına emanet ediyor ve çözümlerimize odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.
ULAŞIM PROJELERİ
Kurum, bu konuda hazır olduklarını, çalışma arkadaşları ve bilim insanlarıyla 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptıklarını anlattı.
Temel önceliklerinin İstanbullulara zaman kazandırmak ve İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmemek olduğunu vurgulayan Kurum, "Siztem İstanbul"daki ulaşım projelerini tek tek açıkladı.
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