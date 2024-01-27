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İstanbul'da ormanlık alanda sır ceset! Kayıp olarak aranıyordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2024
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İstanbul’da ormanlık alanda sır ceset! Kayıp olarak aranıyordu

İstanbul'da 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Cafer Işık isimli kişinin cesedi, Göktürk'teki ormanlık alanda bulundu. Işık'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

İstanbul'da eşi tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki şahıs, Eyüpsultan Göktürk'teki ormanlık alanda ölü bulundu. Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık'a (36) ait olduğunu tespit etti.



OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

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